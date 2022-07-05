Воронеж, , 11:34 — REGNUM Пенсионерку из Семилукского района Воронежской области оштрафовали оштрафовали за попытку наказать малолетнего обидчика внучки. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда 4 июля.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Согласно материалам дела, в апреле 67-летняя женщина пришла в школу, чтобы забрать внучку, и увидела её плачущей в раздевалке. Девочка рассказала, что её обидел одноклассник. Тогда бабушка решила выяснить с ним отношения. Женщина подошла к мальчику, и сказала, что проучит его, если тот еще раз обидит её внучку. На что школьник заявил, что она не имеет на это права. Не ожидав такого развития, женщина не справилась с эмоциями и потрепала обидчика за ухо.

Суд расценил данные действия как «совершение насильственных действий, причинивших физическую боль». Мировой суд признал пенсионерку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в размере семи тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года в Санкт-Петербурге пожилая женщина ударила школьника, поссорившегося с её внуком.