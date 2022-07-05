Москва, 5 июля 2022, 11:33 — REGNUM За последние сутки российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили высокоточным оружием большой дальности пункт временной дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима, расположенный в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области. Об этом 5 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Минобороны России

Как уточнил Конашенков, Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков.

«За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российским военным и силам Луганской Народной Республики (ЛНР) и России удалось взять Лисичанск под свой контроль за двое суток потому, что операция по освобождению города была тщательно спланирована.