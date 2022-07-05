Москва, , 11:33 — REGNUM За последние сутки российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили высокоточным оружием большой дальности пункт временной дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима, расположенный в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области. Об этом 5 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

Как уточнил Конашенков, Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков.

«За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российским военным и силам Луганской Народной Республики (ЛНР) и России удалось взять Лисичанск под свой контроль за двое суток потому, что операция по освобождению города была тщательно спланирована.