Москва, , 11:33 — REGNUM Олимпийская чемпионка Виктория Листунова выступит только в упражнении на брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике. Об этом 5 июля сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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«Листунова в Калуге будет выступать только на брусьях. У неё была травма, сейчас Виктория восстанавливается», — сказала Родионенко.

Она добавила, что тренерский штаб принял решение поберечь гимнастку и не рисковать, поскольку у Листуновой впереди будет ещё много стартов.

Напомним, Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт в Калуге с 6 по 10 июля.

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