Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 29-летнего жителя Сарапульского района, который признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и хищении денежных средств с банковского счёта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Граната Ulmosto

Установлено, что в августе прошлого года, находясь в гостях у родителей подруги, зная реквизиты банковской карты отца девушки, перевел на свой счет три тысячи рублей через мобильное приложение.

В декабре того же года после употребления спиртных напитков подсудимый пришел в здание администрации МО «Дулесовское» и заявил одному из сотрудников, что в кармане его куртки находится граната и он ее сейчас взорвет. При этом он вел себя агрессивно, руки держал в карманах куртки, на уговоры успокоиться не обращал внимания. Приехавшие по сигналу сотрудника администрации правоохранители взрывных устройств у мужчины не обнаружили.

Мужчина полностью признал свою вину, от дачи показаний отказался.

При вынесении решения суд учел неоднократное привлечение мужчины к административной и уголовной ответственности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину осудили за ложное сообщение об акте терроризма в Башкирии. В конце 2021 года он разозлился на учреждение пенсионного фонда, отказавшего ему в выплате пенсии, позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в здании. Данная информация не подтвердилась, взрывное устройство не было обнаружено.

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