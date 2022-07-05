Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM За минувшие сутки Санкт-Петербург вновь занял второе место в стране по новым случаям заболевания COVID-19. Об этом 5 июля сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица уступила Москве на 88 случаев.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

В городе на Неве за истекшие сутки обнаружили 251 случай заражения коронавирусом, что всего на два случая меньше, чем за предыдущие сутки.

От ковида, как основной причины, скончались семь больных. Показатель суточной смертности снизился за сутки на два человека.

Количество переболевших вирусом за сутки пополнили 367 пациентов, что в четыре раза больше, чем за 3 июля.

Отметим, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 537 763 таких случая. Жертвами вируса стали за это время 34 168 заболевших, а вылечились — 1 500 987 человек.

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