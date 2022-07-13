Киев, 13 июля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Российские войска уже пятый месяц продолжают спецоперацию на Украине, тесня украинских боевиков и наёмников, воюющих за спинами мирного населения.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Усилиями союзных войск освобождена Луганская Народная Республика (ЛНР). В Лисичанске нацбаты стреляли по домам и церквям. Но люди, наконец, свободны — впервые за последние восемь лет.

В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных Сил в ЛНР, украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны.

Тем временем военные, возвращённые на родину в результате обмена пленными с украинской стороной, начали рассказывать о многочисленных фактах насилия, которому они подвергались. За все зверства фашиствующих вояк последует справедливое возмездие.

«Несомненно, победа будет за нами», — заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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