Екатеринбург, 5 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Рост цен на лекарства в Свердловской области не является критичным. Об этом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заявил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Socialnewsdaily.com Лекарство

По данным чиновника, лекарства для амбулаторного звена и для стационаров подорожали на 2,9 и 1,6% соответственно. При этом регион не испытал серьёзных проблем из-за политической ситуации.

«Так как мы заранее проводим закупы в ноябре–декабре, то существенных проблем в обеспечении льготными лекарственными препаратами область не испытала», — отметил Еремкин.

Тем не менее в феврале, марте министерство столкнулось с необходимостью замены препаратов на аналоги. По словам министра, необходимые лекарства уже поступают в регион. Выстроены маршрутные цепочки поставок.