Лондон, 5 июля 2022, 11:32 — REGNUM План Лондона по сокращению численности британских войск грозит серьезными последствиями для армии, заявил бывший руководитель генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннат.
По его словам, такой шаг может также нарушить антироссийские планы НАТО, который намерен расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Британии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в Великобритании намерены создать армию, способную воевать на территории Европы и противостоять России.
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