Лондон, , 11:32 — REGNUM План Лондона по сокращению численности британских войск грозит серьезными последствиями для армии, заявил бывший руководитель генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннат.

Флаг Великобритании

«Сокращения британских войск с 82 000 до 72 500 человек может оставить Соединенное Королевство и вовсе без вооруженных сил», — цитирует его Mirror.

По его словам, такой шаг может также нарушить антироссийские планы НАТО, который намерен расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в Великобритании намерены создать армию, способную воевать на территории Европы и противостоять России.

Читайте также: В Британии намерены создать «способную победить Россию» армию