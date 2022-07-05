Южно-Сахалинск, 5 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. На Сахалине в Поронайске в течение четырех дней проходили соревнования по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки Коренные народы Камчатки

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В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из районов островного региона, а также сборная команда Камчатки.

«Сегодня мы видим, что традиции коренных народов продолжают жить и развиваться, объединяя все больше представителей коренных этносов из разных регионов. Надеемся, количество спортсменов сахалинского первенства с каждым годом будет только увеличиваться», — сказала советник управления по работе с КМНС правительства Сахалина Ольга Кутайбергей.

Участники первенства состязались в метаниях тынзяна на хорей, топора, тяжести, северном многоборье — тройном национальном прыжке, беге с палкой, беге с тяжестью, национальной борьбе, перетягивании каната.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за 15 лет существования региона для восьми коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока приняли 12 законов.