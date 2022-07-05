Манагуа , , 11:31 — REGNUM В Никарагуа зарегистрировано более 950 семей, пострадавших от тропического шторма «Бонни». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на отчёт Национальной системы предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Жители Никарагуа

Отмечается, что время прохождения шторма не было зарегистрировано ни одной человеческой жертвы, что является достижением благодаря профилактической работе правительства и учреждений.

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила, что на данный момент от «Бонни» пострадали 13 школ, которые будут отремонтированы бригадами министерства образования.

В своем ежедневном обращении к государственным СМИ Мурильо отметила, что водоснабжение населения восстановлено, также ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения.