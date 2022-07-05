Москва, 5 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям ВСУ в Харькове, сообщили 5 июля в Министерстве обороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В министерстве рассказали, что удар был нанесён по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ в Харькове. В результате уничтожено до 150 военнослужащих и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ на территории ЛНР.