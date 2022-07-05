Владикавказ, 5 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Северной Осетии работает в авральном режиме пункт пропуска «Верхний Ларс» через российско-грузинскую границу. Очередь из автомашин растянулась на километры, несмотря на то, что задействованы все 13 полос пропуска. В МЧС посоветовали водителям автотранспорта учитывать ситуацию на границе, перед тем как отправиться в путь.

Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс» Ситуация на КПП «Верхний Ларс»

«На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Между тем очередь из автотранспорта у КПП продолжает увеличиваться. В МЧС предупредили, что в ожидании проезда можно провести около суток. Причины сложившейся ситуации в недостаточной пропускной способности пункта пропуска, а также увеличении потока машин из-за летнего сезона. Кроме того, неделей ранее пункт пропуска работал с существенными ограничениями из-за непогоды на территории Грузии.