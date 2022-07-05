Пусан, Южная Корея, , 11:30 — REGNUM 5 июля в южнокорейском городе Пусан стартовал «Форум сотрудничества будущего: Южная Корея — Латинская Америка». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Пусан LWYang

В двухдневном мероприятии, организованном МИД Южной Кореи и мэрией Пусана, принимают участие около 200 человек, в том числе, представители правительств и деловых кругов, эксперты в сфере международных отношений, сотрудники диппредставительств 15 стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В программе форума — дебаты на темы энергетики, минеральных ресурсов, информационных технологий и устойчивого развития.

В рамках форума министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретится с представителями восьми стран, с которыми обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.