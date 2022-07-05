Тюмень, , 11:28 — REGNUM В Тюмени пациентка Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России сообщила, что больного в медучреждении «обязали самостоятельно менять раствор в капельнице». Об этом женщина написала в группе «ЧС Тюмень».

В больнице Mil.ru

Кроме того, задерживаются перевязки, «стерильностью и соблюдением асептики не пахнет», «просьбы и жалобы игнорируются», пишет пациентка.

«Также пациента, не имеющего медицинского образования, обязали самостоятельно производить смену раствора в капельнице», — добавила жалобщица.

В комментариях к посту возмущённой женщины мнения тюменцев о медиках Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России разделились. Одни их хвалят, другие вспоминают недобрым словом. Департамент здравоохранения Тюменской области поясняет, что данный центр находится в федеральном подчинении, поэтому с жалобами нужно обращаться к главному врачу либо в территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

А изданию «Тюменская область сегодня» в данном центре сообщили, что при внутренней проверке, сведения жалобщицы не подтвердились. И данная пациентка, наоборот, уже оставила два листа благодарностей врачам, процедурным и перевязочным медсёстрам в больничном журнале.