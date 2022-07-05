Астана, 5 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. При правительстве Казахстана создана рабочая группа, которая разрабатывает социальный кодекс, и там обсуждается вопрос о снижении пенсионного возраста. Об этом 5 июля сообщил журналистам заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Он отреагировал на противоречащие сообщения от представителей минфина и минтруда. Вице-премьер отметил, что решение будет принято не ранее, чем в конце текущего года.

«Я вам конкретно отвечаю, как заместитель премьер-министра, курирующий именно этот вопрос. Этим вопросом лично я занимаюсь, не вице-министры, курирующие финансы», — сказал Тугжанов.

На вопрос о том, планируется ли понижать пенсионный возраст для шахтёров, он ответил, что среди них не все этого хотят, чтобы не терять высокий заработок.

Стоит отметить, в мае глава Центра пенсионного обеспечения министерства обороны Казахстана Кайыржан Бимолдин сообщил, что в текущем году пенсионный возраст для военнослужащих будет увеличен на пять лет.