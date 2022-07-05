Улан-Удэ, , 11:27 — REGNUM 3 июля улан-удэнский аэропорт «Байкал» обслужил 3 161 пассажира за сутки. По словам директора воздушной гавани Дмитрия Гармаева, это является рекордом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

«Это наш исторический рекорд. Пока рекорд», — отметил он.

Напомним, ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости реконструкции главного аэропорта Бурятии.

«Тот аэропорт, что сейчас существует, не очень подходит для Улан-Удэ. Красивому городу нужен комфортный аэропорт», — отметил он.

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