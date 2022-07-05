Рязань, , 11:38 — REGNUM Новым вице-губернатором — первым заместителем председателя правительства Рязанской области назначен Артём Бранов, сообщил 5 июля врио губернатора Павел Малков.

Здание правительства Рязанской области (сс) Максим Шанин

Чиновника представили на заседании правительства региона. По словам Павла Малкова, у вице-губернатора серьёзный управленческий опыт работы как на региональном уровне, так и в федеральных ведомствах.

«Перфекционист, добивается высоких результатов. Сделал возглавляемую им региональную сеть МФЦ одной из лучших в стране. Попросил вице-губернатора сразу включиться в работу. Впереди много стратегических задач, включая строительство ключевых объектов инфраструктуры и социальной сферы. Ещё одно направление — повышение эффективности работы муниципальных и государственных учреждений и предприятий. С каждым из них надо предметно разбираться, предлагать план развития, чтобы вывести деятельность на новый уровень», — отметил врио губернатора.

До назначения в Рязанскую область Артём Бранов возглавлял управление делами Росстата.