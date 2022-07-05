Канск, Красноярский край, 5 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края проводится проверка по факту травмирования ребёнка в результате падения из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

МВД Окно

Трагедия произошла в Канске на улице Урицкого. По предварительным данным, днём 5 июля годовалый ребёнок находился в квартире вместе со своей 22-летней матерью и двухлетней сестрой.

Окно в квартире было открыто. Мать в какой-то момент повела в туалет двухлетнего ребенка. Младший ребёнок находился на диване, приставленном к подоконнику. Оставшись без присмотра, он забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты четвёртого этажа.

Мальчика доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту падения двухлетнего ребёнка из окна квартиры на шестом этаже.

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