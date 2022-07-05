Москва, , 11:25 — REGNUM Взять Лисичанск под свой контроль российским военным и силам Луганской Народной Республики (ЛНР) и России за двое суток удалось тому, что операция по освобождению города была тщательно спланирована. Об этом 5 июля в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Улица Лисичанска Никита Третьяков © ИА REGNUM

По его словам, командиры, которые устанавливали в городе контроль, отмечают, что «это очень грамотная, серьёзная, спланированная операция».

«Мы к ней долго шли и серьёзно готовились. Мы понимали, что со стороны Северодонецка взять Лисичанск было практически нереально. Грубо говоря, это таракан на кафеле», — пояснил дипломат.

Поэтому военные пробивались со стороны Попасной, подходили с юга, добавил посол.

«Потом организовали плацдарм выше Лисичанска через Северский Донец, его форсировали и заходили со стороны Новодружеска, Приволья. В какой-то момент стянули силы к Лисичанску и тогда взяли за двое суток», — рассказал Мирошник.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские войска успешно завершили операцию по освобождению Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск, 4 июля президенту Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, освобождение города Лисичанска было стремительным.

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