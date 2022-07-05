В Минобрнауки готовы сотрудничать с дружественными странами
Москва, 5 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Россия планирует оставаться включённой в систему знаний и сотрудничать с дружественными странами в области образования. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ИА REGNUM
Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН)
«Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний. Наша страна продолжает развивать программы академической и студенческой мобильности с дружественными странами», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что приём студентов в вузы СК РФ по магистерской программе прекращается с нового учебного года.