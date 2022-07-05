Алжир, 5 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Алжире начались торжества по случаю 60-й годовщины окончания Войны за независимости. Об этом 5 июля сообщает официальная газета Al-Bilad.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, официальное празднование началось утром 5 июля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун возложил венок к мемориалу павших за независимость страны — «Макам аль Шахид». Также в столице Алжира проходит военный парад и другие праздничные мероприятия.

Праздничные мероприятия запланированы также в Оране, Константине и ряде других городов. К участию в них были приглашены иностранные делегации из ряда арабских государств.

4 июля в резиденции президента страны прошла церемония награждения и присвоения очередных званий офицерам Национальной народной армии Алжира.