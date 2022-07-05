Владивосток, 5 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Приморье с 12 июля на трех трассах начнут работу в тестовом режиме автоматические пункты весогабаритного контроля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дорога

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Пункты откроют на подъезде к Владивостоку от автодороги Хабаровск — Владивосток, на трассе Артем — Находка - порт Восточный – вблизи Фокино, а также на автодороге Осиновка - Рудная Пристань – у села Варфоломеевка.

Все три пункта будут работать в тестовом режиме до 12 октября.

В Приморье планировалось установить восемь пунктов. Все они уже размещены на автодорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, на одной из стратегически важных трасс Приморья Раздольное — Хасан у посёлка Бамбурово в тестовом режиме с 6 июня заработает новый пост весового контроля.