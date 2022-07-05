Москва, 5 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регулировании работы онлайн-сервисов по размещению объявлений, так называемых классифайдов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Duma.gov.ru Антон Горелкин

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«Некоторые сервисы уже стали флагманами российского IT-рынка и во многих из них присутствует западный капитал и западное участие в управлении этими компаниями. В этой связи в условиях информационной и технологической войны нам важно, чтобы эти сервисы продолжали стабильно работать на территории России. В этой связи мы вводим в правовое поле ряд важных инструментов защиты наших граждан, потому что наши граждане должны продолжать пользоваться привычными для них ресурсами, то что стало для них элементом повседневной жизни», — сказал один из авторов законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Предлагается закрепить ряд гарантий, что эти сервисы не уйдут из России и продолжат работать на территории стран.

«Партия не может допустить ухода важнейших сервисов с российского рынка. мы видим, как легко ряд западных компаний, иностранных сервисов прекращают работу в России», — отметил парламентарий.

Законопроект гарантирует, что такого не произойдет, подчеркнул он. В частности, речь идет о сервисе Avito.

Инициатива предполагает ряд обязанностей для владельцев сервисов объявлений. Так, они будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, а также установить единый измеритель аудитории.

Кроме того, правительство России будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом «Госуслуги». Планируется, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.