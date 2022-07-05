Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Ростовская область представила на международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, порядка 50 проектов на общую сумму 460 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил донской губернатор Василий Голубев 5 июля.

Пресс-служба правительства Ростовской области Делегация Ростовской области на международной промышленной выставке «Иннопром-2022»

«Вся эта продукция — импортозамещающая, уровень локализации по большинству её видов — более 90%. Всего на Иннопроме-2022 Ростовская область подписала 11 соглашений на сумму свыше 31,6 млрд рублей», — уточнил глава региона.

Один из проектов предполагает запуск производства холодильного оборудования. Предприятие планируется возвести на территории опережающего социально-экономического развития «Донецк». Правительство Ростовской области подписало соответствующее соглашение о строительстве завода с «Лебединским торговым домом». Создание первой производственной линии по выпуску морозильных ларей обойдётся в 1 млрд рублей.

«На первом этапе это действительно морозильные лари — по сути дела, холодильные установки. На втором этапе, насколько мне известно, рассматривается вопрос производства кондиционеров, другой бытовой техники. Это будет востребовано на территории области и страны. Правительство области будет сопровождать проект и поддерживать его — с учётом того, что он будет находиться на территории опережающего социально-экономического развития «Донецк», — прокомментировал донской губернатор.

Реализация проекта, запланированная на 2022–2023 годы, позволит трудоустроить не менее 100 специалистов. Как ожидается, ежегодно завод будет производить 100 тыс. единиц техники, что позволит сократить зависимость рынка холодильного оборудования от импортных поставок.

Ещё один важный проект — строительство завода, который будет производить системы диагностики онкологических заболеваний. Реализацией инвестиционного проекта займётся компания «Диалайн». В строительство предприятия, сотрудники которого будут производить медицинское оборудование, ранее приобретаемое за рубежом, будет вложено около 1,8 млрд рублей. В год завод будет выпускать до 100 единиц систем диагностики онкологии для радиоуправляемой хирургии в режиме реального времени.

В Ростовской области создадут также комплексы по производству сжиженного природного газа. Соглашение подписали донской губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. В рамках реализации инвестиционного проекта в Ростовской области создадут два комплекса (мощностью до 10 тонн в час каждый) по производству сжиженного природного газа и СПГ-заправок. Реализация проекта оценивается в 18 млрд рублей. На предприятии будет создано около 100 рабочих мест.

Реализация проекта с объёмом инвестиций 1,5 млрд рублей, предполагающего строительство машиностроительного завода в Таганроге (Ростовская область), завершится до конца 2024 года. Первый камень в строительство завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники был заложен в мае 2022 года. Правительство Ростовской области взяло на себя обязательства по сопровождению проекта.

«Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранных конкурентов. Не так давно мы об этом говорили, посещая площадку нового производства. Сейчас идет активная фаза его реализации. Техника, которую будут здесь производить, востребована аграриями всей страны», — отметил губернатор Василий Голубев.

«Ростсельмаш» гарантирует, что завершит реализацию проекта в четвертом квартале 2024 года. На первом этапе будет создано 500 рабочих мест. При выходе на полную мощность трудоустроиться смогут 1,5 тыс. специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная промышленная выставка «Иннопром-2022» начала работу 4 июля. Мероприятие продлится до 7 июля. Страной-партнёром выставки стал Казахстан. Основной темой «Иннопрома» стал «Промышленный переход от вызовов к новым возможностям». Донская экспозиция работает в Екатеринбурге под слоганом «Ростовская область. Импортозамещение. Наш ход».