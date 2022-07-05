Новосергиевский район, Оренбургская область, , 11:18 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший директор школы, сообщили в областной прокуратуре.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Экс-руководителя образовательного учреждения обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, будучи директором школы мужчина фиктивно трудоустроил в качестве сторожа свою дочь. Она незаконно получила из Фонда социального страхования пособия на общую сумму свыше 170 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение.