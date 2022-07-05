Вологда, , 11:18 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны из Череповца Николай Каляганов получил медаль «За взятие Кёнигсберга» спустя 77 лет после окончания боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Каляганов получил медаль «За взятие Кенигсберга» https://cherinfo.ru

«Про неполученную медаль ветеран вспомнил во время празднования 40-летия Победы. Тогда его кто-то спросил о количестве наград. Чтобы восстановить справедливость, ветеран оправил запрос в военкомат, но там ответили, что части, где он служил, якобы не было. 37 лет спустя информацию удалось восстановить по материалам архива Министерства обороны в Подольске», — сообщили в администрации города.

Николай Каляганов ушел добровольцем на фронт, кога ему исполнилось 17 лет, воевал в Польше и Германии, был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, а также медалями «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги».

Ветерана поздравила глава города Маргарита Гусева:

«Не все медали вручены, не все солдаты захоронены, но восстановить историческую справедливость очень важно. Такая работа придает сил тем, кто сейчас сражается с нацизмом».

Как сообщало ИА REGNUM, найденную в Канаде медаль вологодского фронтовика вернули его дочери.