Нукус, Узбекистан, , 17:52 — REGNUM Последние решения властей Узбекистана по статусу Карапалкакии были ошибочными, и Ташкент уже признал свою ошибку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГАндрей Грозин.

Шавкат Мирзиёв в Каракалпакии President. uz

Шавкат Мирзиёев, об этом говорили парламентарии. Другой вопрос, что я часто бываю в Узбекистане, и в последнюю свою поездку в конце мая я спрашивал узбекских коллег, не считают ли они, что внесение подобной поправки может спровоцировать общественное недовольство. Мне сказали, что нет, не считают. Ну вот, получилось так, как получилось. Но сейчас власть признала свою ошибку, и поэтому можно предположить, что конфликт ограничится тем, что мы наблюдали в течение выходных. Андрей Грозин Пока, всё-таки, официальная версия говорит о том, что имели место беспорядки, спровоцированные, с одной стороны, как указывалось в субботнем релизе МВД Узбекистана, какими-то внешними силами из-за пределов страны. С другой стороны очевидно, что имело место и общественное недовольство теми изменениями, которые предполагались относительно снижения статуса Каракалпакии в составе Республики Узбекистан. По большому счёту, мы наблюдали всплеск гражданских беспорядков, похожих на то, что можно наблюдать в разных точках земного шара по разным другим поводам. В регионе, в частности, гораздо более брутальный вариант можно было наблюдать в январе текущего года в Казахстане. Там тоже были поводы, которые по большому счёту ничего не значили и о которых все очень быстро забыли — цены на газовое топливо. Тогда всё вылилось в погромы и необходимость задействования механизма коллективной безопасности в рамках ОДКБ. В Узбекистане до таких масштабов не дошло, но попытка изменить в общем ничего не значащий для рядового гражданина статус республики в составе унитарного по конституции государства — это просчёт власти. Власть признала эту ошибку, отыграв назад. Собственно об этом и говорил президент, об этом говорили парламентарии. Другой вопрос, что я часто бываю в Узбекистане, и в последнюю свою поездку в конце мая я спрашивал узбекских коллег, не считают ли они, что внесение подобной поправки может спровоцировать общественное недовольство. Мне сказали, что нет, не считают. Ну вот, получилось так, как получилось. Но сейчас власть признала свою ошибку, и поэтому можно предположить, что конфликт ограничится тем, что мы наблюдали в течение выходных.

Напомним, что 1 июля в в административном центре Каракалпакии, Нукусе, произошли массовые волнения, связанные с изменениями в конституционном статусе автономной республики.