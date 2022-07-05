Белгород, , 11:41 — REGNUM Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году досрочно завершила Белгородская область, сообщает 5 июля пресс-служба правительства региона.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего в нормативный вид привели 14 региональных и 83 муниципальных дорог общей протяжённостью 134 км. В 2022 году по нацпроекту также строили тротуары и заключили два контракта на условиях жизненного цикла, по которым капитально отремонтировали две дороги в Белгородском и Борисовском районах.

В целом, работы велись в 10 муниципалитетах. Объём выделенных средств составил 2,1 млрд рублей.