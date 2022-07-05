Москва, 5 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о механизме закупки российской нефти. Соответствующую запись он разместил в своём телеграм-канале.

S Solomonov Флаги России и Японии

«Японский премьер Кисида недавно брякнул, что потолок цены на российскую нефть будет установлен на уровне вполовину от её нынешней цены. Плюс к этому будет создан механизм, который не допустит покупку нашей нефти по цене выше установленной», — написал Медведев.

По его словам, в переводе с японского на русский это означает тот факт, что «нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше»: «Причём выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».