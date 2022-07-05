Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Сокращение программ соцобеспечения издавна мотивировалось опасениями, что такие программы могут подталкивать людей к тому, чтобы не стремиться получить образование и работу, — то есть, по существу, могут сделать людей ленивыми. Группа ученых из университетов Чикаго и Мичигана подставили этот взгляд под сомнение, как сообщает 5 июля издание VOX.

За последние несколько десятилетий в развитых странах произошла существенная перестройка программ социальной помощи. В США закон о реформе системы соцобеспечения 1996 года сократил программы поддержки и ввел барьеры для участия в них. Меры жесткой экономии, принятые в Европе во время рецессии, привели к аналогичным сокращениям.

Однако исследования того, как программы соцобеспечения влияют на трудоустройство, дали неоднозначные результаты. В целом они показывают, что эти программы в некоторой степени препятствуют трудоустройству, хотя, как правило, это происходит в тех случаях, когда люди и без поддержки зарабатывали бы мало.

В новой работе экономистов из университетов Чикаго и Мичигана изучается влияние программ соцобеспечения на иной вид «заработка»: преступную деятельность с целью получения дохода. Исследователи обнаружили, что исключение взрослой молодежи из программ дополнительной соцзащиты в США увеличивает долю участия в уголовных преступлениях, в первую очередь корыстных.

По оценкам ученых, у лишенных дополнительного соцобеспечения молодых людей на 60% возрастает общее количество уголовных обвинений, связанных с получением выгоды (кражи, взломы, грабежи, распространение наркотиков, проституция и мошенничество). Этот рост криминальной активности приводит к 60-процентному увеличению вероятности получить тюремный срок.

В более широком смысле результаты исследования ставят под сомнение исторически сложившееся мнение о том, что социальное обеспечение воспитывает лентяев. Результаты показали, что гораздо более значительное следствие соцобеспечения заключается в том, что оно препятствует вовлечению молодежи в преступную деятельность.

Для этих молодых людей стабильное трудоустройство на официальном рынке труда может быть невозможным независимо от того, получают ли они пособия или нет. Причины могут быть в недостатке рабочих мест или в недостатке образования и квалификации.

Поэтому многие вынужденно обращаются к преступной деятельности, чтобы получить необходимый для жизни доход, и это влечет за собой огромные последствия как для их собственной жизни, так и для общества в целом.

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