Приозерск, Ленинградская область, 5 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали утопления пожилого мужчины вместе со своим автомобилем. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИА REGNUM Река

Сообщение о том, что в четырёх километрах от СНТ «Заповедное» 87-летний пенсионер за рулём «Нивы» съехал в реку Бурная, поступило в правоохранительные органы в 14:00 4 июля. Это произошло, когда мужчина сдавал назад и не справился с управлением. Он не смог выбраться из транспортного средства и утонул вместе с «Нивой».

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Организован поиск тела утонувшего пенсионера.