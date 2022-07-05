Омск, 5 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Против 33-летнего жителя Омска возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

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Уточняется, что дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности полиции.

По версии следствия, омич придерживался идеологии фашизма. В сентябре 2020 года он разместил в соцсети комментарии, содержащие публичное оправдание и одобрение действий нацистов.

Подозреваемый признал вину. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В квартире омича проведены обыски, изъяты электронные носители информации. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске возбуждено уголовное дело против 41-летнего мужчины, подозреваемого в публичной реабилитации нацизма.

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