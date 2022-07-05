Симферополь, 5 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Более 540 тысяч человек и 177 тысяч транспортных средств пересекли государственную границу Российской Федерации на севере Республики Крым. Данные распространила 5 июля пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

По данным Погрануправления, со стороны Крыма круглосуточно и в штатном режиме работают автомобильные пункты пропуска через границу «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля впервые за восемь лет открылось автобусное пассажирское сообщение между Крымом и освобождёнными территориями Херсонской и Запорожской областей.