Лондон, 5 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» 29 июня сообщила об открытии нового нефтяного месторождения в Печорском море. Это открывает новые возможности для Индии, которая инвестирует в российские нефтяные активы на Дальнем Востоке, тем самым став ключевым импортером российской нефти. Об этом сообщает The Economic Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В «Роснефти» отметили, что разведочные работы в акватории Печорского моря доказали «значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона».

Индия стремится использовать Северный морской путь в своих коммерческих целях, подпитывая свою экономику нефтью и газом, поскольку она стремится диверсифицировать свои маршруты поставок. Участие Индии в Арктике также мотивировано ее желанием заручиться обязательствами России по транспортировке арктических ресурсов в Индию с помощью INSTC (международный транспортный коридор Север—Юг представляет собой многорежимную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км для перевозки грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой — прим. ИА REGNUM). Сам INSTC имеет большое значение для Индии, поскольку он представляет альтернативу китайскому Шёлковому пути. Участие Индии в Арктике также тесно связано с ее озабоченностью по поводу усиления присутствия Китая в Арктике.

Отметим, что в мае «Роснефть» продала 700 000 тонн нефти марки Urals из портов Приморск и Усть-Луга Индийской нефтяной корпорации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на шельфе Печорского моря российская нефтегазовая компания «Роснефть» обнаружила новое нефтяное месторождение, которое получило название Мадачагское и стало одним из крупнейших открытий на шельфе России за последнее время. 82 млн тонн нефти поставлено на баланс государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Новое месторождение, согласно классификации, считается крупным.

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