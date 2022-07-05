Анталья, Турция, , 11:10 — REGNUM В результате ДТП с участием микроавтобуса в Анталье пострадали три туриста из России. Об этом 5 июля сообщает телеканал TRT со ссылкой на местную полицию.

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Уточняется, что на трассе Аксеки — Сейдишехир произошло столкновение микроавтобуса с туристами и легкового автомобиля, причины ДТП в данный момент выясняют правоохранители.

Также отмечается, что в результате аварии пострадали девять человек, включая шесть местных жителей, и все они в данный момент направлены в местные медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее десяти человек стали жертвами столкновения двух пассажирских автобусов в штате Йобе на северо-востоке Нигерии