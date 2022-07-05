Якутск, 5 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Якутске 5 июля погиб 13-летний мальчик. Подросток ехал на велосипеде и его сбил автомобиль НЕФАЗ, не предоставивший ему право проезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

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Велосипедист ехал по зебре на зелёный сигнал светофора. Водитель грузовика наехал на него на регулируемом перекрёстке при повороте направо. Мальчик скончался от травм на месте ДТП. В соцсетях республики распространяют видео гибели ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля наезд на ребёнка в столице Приамурья совершил автобус ПАЗ. ДТП произошло на пешеходном переходе.