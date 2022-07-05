Москва, , 11:09 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России на утвердила порядок аккредитации представителей СМИ для работы на избирательных участках в ходе предстоящих региональных выборов в сентябре. Об этом 5 июля сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Заседание ЦИК РФ

«Наш порядок практически остается прежним, таким, как и был в прошлые выборы. Никаких изменений мы не вносим, никакие внешние и внутренние факторы мы как предлог не используем», — сказала Памфилова.

Аккредитации дает право представителям СМИ находиться на избирательных участках, при голосовании вне этих помещений, подсчете голосов, перемещении бюллетеней в сейф-пакет, производить фото- и видеосъемку, а также на заседаниях избиркомов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Общественной палате Российской Федерации призвали участников выборов активизировать работу по наблюдению.

Читайте также: В Общественной палате РФ призвали партии совместно наблюдать за ЕДГ