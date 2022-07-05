Ставрополь, 5 июля 2022, 11:08 — REGNUM К смерти певца Юрия Шатунова привело незаконное решение суда, которое вынесла судья со Ставрополья Светлана Лунева. Своим вердиктом она признала права Шатунова на исполнение песен «Ласкового мая», что вызвало эмоциональный подъем у певца, который привел к сердечному приступу.
Такое мнение высказал Андрей Разин. На фоне плотного гастрольного графика и усталости певца, такой эмоциональный всплеск повлиял на здоровье Шатунова, считает его экс-продюсер.
Как отметил продюсер, он намерен привлечь к ответственности судью Луневу, подав жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей.
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