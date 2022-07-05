Вологда, 5 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Вологодской области с конца мая утонули 11 человек. Последний случай произошел накануне, 4 июля, сообщает региональное Управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плещеево озеро

«Вечером 4 июля рядом с СНТ Елочка, на реке Тошня в воде было обнаружено тело женщины 1954 года рождения. Спасателями Вологды тело извлечено из воды, передано полиции», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологде утонувшего подростка искали несколько суток.