Луганск, 5 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике ведётся разминирование городов Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщил 5 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

Офицер рассказал в личном телеграм-канале, что инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР приступили к разминированию городов Лисичанск и Северодонецк, а также прилегающих населенных пунктов.

За сутки НМ ЛНР очистили от взрывоопасных предметов более двух гектаров территории.