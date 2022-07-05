Киров, Калужская область, , 11:52 — REGNUM В Калужской области сотрудниками полиции установлена работница банка, подозреваемая в мошеннических действиях при оформлении кредитов. Об этом 5 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Женщина, пользуясь служебным положением, имея доступ к электронной базе данных, оформила займы на двух клиентов банка. Воспользовавшись копиями документов, ранее поданными потерпевшими для получения услуг, злоумышленница без ведома клиентов оформила кредиты на общую сумму более 300 тысяч рублей. Узнав о просроченных платежах из уведомлений, граждане обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с лицом с использованием служебного положения». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

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