Донецк, 5 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка погибла одна мирная жительница. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Киевского района города Донецка… погибла женщина 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также при обстреле ВСУ были ранены мужчина 1989 года рождения и женщина 1959 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты в течение пяти минут обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка и населённый пункт Долмитное.