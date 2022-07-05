Уфа, , 11:07 — REGNUM Виновные лица были оштрафованы на 400 тысяч рублей за незаконную добычу строительного грунта в Башкирии. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что ООО «Мегабит» при помощи грузовой техники без лицензии разрабатывало и добывало строительный грунт с карьера, расположенного около села Верхние Татышлы.

Отмечается, что предприятие успело вывезти порядка 120 куб. метров грунта.

По данному факту в отношении юр. лица и руководителя фирмы были возбуждены дела об административном правонарушении по признакам пользование недрами без лицензии.

По итогам их рассмотрения виновные лица были оштрафованы на общую сумму 430 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внести изменения в Экологический кодекс.