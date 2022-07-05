Оренбург, , 11:03 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции рассмотрел административный иск бизнесмена к Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. Предприниматель попытался оспорить предписание о приостановке сноса старинного особняка, сообщили 5 июля в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Дом с ангелами пресс-служба администарции Оренбурга

Инспекция выдала предписание 2 июня 2022 года. Собственник исторического здания требовал признать его незаконным. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, старинное здание по ул. Горького, известное как дом пяти ангелов, оказалось в центре скандала. Горожан возмутил снос дома. Он не входит в реестр объектов культурного наследия, но расположен в зоне регулирования застройки объекта культурного наследия — здания бывшего авиаучилища, знаменитого своим выпускником Юрием Гагариным.

Дом пяти ангелов начали сносить 25 мая. От здания остался только фасад.

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