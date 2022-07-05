Нью-Йорк, США, , 11:02 — REGNUM Уже к концу 2022 года цена на нефть марки Brent может упасть до $65 за баррель. Такой прогноз сделали аналитики американского банка Citigroup, сообщает агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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При этом, по оценкам экспертов, в завершении 2023 года цена на нефть может обрушиться до $45 за баррель, если начнётся спад спроса из-за возможной рецессии.

Отмечается, что такой вариант возможен в случае «отсутствия какого-либо вмешательства со стороны производителей стран ОПЕК+» на нефтяных рынках, а также при условии снижения инвестиций в нефтяные ресурсы.

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«Что касается нефти, то исторические данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть становится отрицательным только во время самых тяжёлых глобальных рецессий, — заявили аналитики Citigroup. — Но цены на нефть падают во время любой рецессии примерно до показателя предельной себестоимости».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам дня 30 июня нефть марки Brent подешевела на 5,56%, до $109,23. Цена опустилась после ожидаемого решения ОПЕК+ оставить добычу нефти в августе 648 тыс. баррелей в сутки.

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