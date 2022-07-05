Иркутск, 5 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое. Также регион продолжает строить новые ФАПЫ. Они появляются там, где медицинская помощь на оказывалась вовсе.

Минздрав Иркутской области Новое оборудование для медиков

Как сообщает 5 июля минздрав региона, два хирургических светильника и два операционных стола поступили в районную больницу Братска.

«Поставка такого вида оборудования в наше учреждение помогает нашим врачам создать более комфортные условия работы. Один комплект оборудования установят в районной больнице, другой будет направлен в Вихоревскую городскую больницу», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Братской районной больницы Марина Серёдкина.

«Хирургический потолочный светильник − довольно сложный оптический прибор, к которому предъявляются самые строгие требования, поскольку именно он применяется при освещении хирургических операций различной сложности. Данный прибор имеет довольно высокие функциональные характеристики. Операционный стол используют для широкого круга хирургических операций. Он предназначен для размещения и обеспечения оптимального положения пациента при проведении хирургических операций», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

На днях в деревне Абрамовка Осинского района завершили монтаж фельдшерско-акушерского пункта. Ранее там не было медучреждения, жители обращались за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт соседнего села Майск Осинского района.

Минздрав Иркутской области Новый ФАП

Уже к осени учреждение оснастят медицинской мебелью и оборудованием, благоустроят территорию. Пациенты смогут обращаться за медицинской помощью после получения ФАПом лицензии. Во вновь возведённом ФАПе будут обслуживать около 300 местных жителей.

В конце июня новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в деревне Лобагай Усть-Удинского района. Ранее фельдшерско-акушерский пункт в Лобагае располагался в деревянном здании 1965 года постройки.

В начале июня врачебная амбулатория в деревне Карлук Иркутского района сегодня приняла первых пациентов. Первичная медико-санитарная помощь жителям деревни до сегодняшнего дня оказывалась поликлиникой п. Дзержинск, а также ФАПом, а прием узких специалистов в поликлинике п. Дзержинск (расстояние — 25 км.), поликлиники р. п. Маркова (29 км.) и п. Молодежный (30 км.).

Как сообщила главный врач Иркутской районной больницы Анна Данилова, амбулатория укомплектована кадрами. Здесь предусмотрена работа педиатра, терапевта, невролога, гинеколога, стоматолога детского и взрослого приёма. Кроме того, оборудован физиокабинет и отделение дневного стационара на четыре койки.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Среди его целей — обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

В регионах открывают фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), передвижные медицинские комплексы и лаборатории, закупают оборудование, ремонтируют существующие учреждения здравоохранения.