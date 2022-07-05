Донецк, 5 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:45 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке при обстреле Киевского района погибла женщина 1980 года рождения.