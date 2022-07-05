Нью-Дели, , 10:57 — REGNUM До 46 увеличилось число жертв схода оползня в штате Индии Манипур, который находится на северо-востоке страны. Об этом 5 июля рассказал журналистам министр водных ресурсов, чрезвычайной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий штата Авангбоу Невмаи.

Оползень

Кроме того, Невмаи отметил, что ещё 16 человек всё ещё числятся как пропавшие без вести и добавил, что спасатели будут продолжать поисковую операцию, пока не найдут их всех.

При этом поиск пропавших продолжается шестой подряд день и потому шансов на то, что под завалами находится кто-то выживший, практически нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате схода оползня в индийском штате Манипур возросло до 42 человек.