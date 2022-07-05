Донецк, , 10:57 — REGNUM Украинские нацисты в течение пяти минут обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка и населённый пункт Долмитное. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР)в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Долмитного со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункты было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 10:30 киевские боевики выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования в течение 15 минут подвергли обстрелам три населённых пункта в ДНР.