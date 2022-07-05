Красноярск, 5 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 5 июля зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,5 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, возгорание действует в Кежемском районе. В тушении принимают участие десять авиапожарных.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

За минувшие сутки в крае ликвидировали четыре лесных пожара на площади 43,5 га — в Ермаковском и Шушенском районах. В тушении принимали участие 114 человек, было задействовано семь единиц техники, десять воздушных судов. Предварительная причина возгораний — сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шушенском районе Красноярского края, а также на севере региона действуют ограничения на посещение лесов.